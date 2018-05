المتوسط:

شكلت بلدية بني وليد، حراك “لم شامل وحدة الليبيين” من داخل المدينة، برئاسة عبدالمجيد الجمل ومساعد رئيس الحراك عبدالحميد المغربي.

ومن جهته، أوضح المكتب الإعلامي لبلدية بني وليد، على صفحته تالرسمية بموقع فيس بوك، أنه سيتم تشكل مجلس إدارة الحراك، ومكتب إعلامي، وناطق إعلامي باسم الحراك، ومستشار، ومنسق، ومكتب للعضوية.

وأضاف المكتب، أنه ستنطلق أعمال هذا الحراك بعد شهر رمضان المبارك بعد تشكيل لجنة للتواصل مع المدن.

ونوه المكتب، إلى وجود أعضاء في هذا الحراك من ربوع “ليبيا” الحبيبة من خارج مدينة “بني وليد” ، ولكن سينطلق من مدينة “بني وليد”.

The post بلدية بني وليد تشكل “حراك لم شمل الليبيين” برئاسة “الجمل” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية