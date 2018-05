المتوسط:

تفقد وكيل وزارة التعليم لشئون التعليم العام، المهندس عادل جمعة، أمس السبت، قاعات ومدرجات كليات الهندسة والآداب والاقتصاد والتجارة والتربية بجامعة المرقب وكذلك كليات الأقتصاد والأداب واللغة العربية والدراسات الإسلامية والشريعة والقانون بالجامعة الأسمرية.

ورافق وكيل الوزارة، خلال الجولة الميدانية، المسجل العام لجامعة المرقب والمسجل العام للجامعة الأسمرية ومراقبي التعليم ببلديتي الخمس وزليتن.

وأطلع الوكيل خلال الزيارة علي استعداد تلك الكليات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية ووقف علي احتياجاتهم اللازمة والتى تساعد على توفير البيئة المناسبة للطلاب.

وأعطي الوزير، تعليماته لمديري مكاتب المشروعات بتلك البلديات بالعمل علي إجراء المقايسات اللازمة والشروع في أعمال الصيانة لدورات المياه للكليات المختارة.

The post رئيس “العليا للامتحانات” يتفقد المدرجات الجامعية ببلديتي “الخمس وزليتن” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية