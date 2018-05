المتوسط:

أعلنت إدارة مركز طبرق الطبي عن إحالة مرتبات أشهر ” يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ” لكافة المصارف.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن المرتبات أعتمدت من قبل المدير العام للمركز الدكتور فرج عبد الله الجالي.

ومن جانبه، قدم مدير المركز، الشكر للإدارة المالية علي عملها المبذول في فترات طويله و ساعات متأخرة من الليل خلال الأيام الماضية من أجل الإسراع في صرف المرتبات.

وتابع: “علي من لا يجد أسمه من ضمن حوافظ المرتباب الإسراع في مراجعة الإدارة المالية بالمركز”.

The post “طبرق الطبي” يعلن إحالة المرتبات المتأخرة للمصارف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية