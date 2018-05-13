المجلس الرئاسي يتعهد باتخاذ التدابير لتهدئة الأوضاع في الجنوب

أعرب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق عن قلقه الشديد إزاء التصعيد العسكري في مدينة سبها .

ودعا المجلس في بيان، أطراف النزاع إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

هذا وناشد المجلس الرئاسي حكماء ومشايخ وأعيان الجنوب إلى التدخل العاجل ، مطالباً الالتزام بمقررات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس الرئاسي لمتابعة أوضاع الجنوب، والتي تضم مختلف الأطياف.

وأوضح المجلس في ختام بيانه، أنه سيعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق وقف إطلاق النار ، من خلال لقائه بممثلين عن الأطراف الفاعلة في الجنوب، والتحرك العاجل نحو التسوية والمصالحة.

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