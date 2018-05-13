الوضع السياسي في ليبيا على طاولة اجتماع مساهل وسلامة

بحث وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، الوضع السياسي في ليبيا.

وتخلل اللقاء الذي عقد أمس السبت، مناقشة مستجدات العملية السياسية، بما فيها انتخابات البلديات، بالإضافة الى تصاعد العنف في سبها.

هذا وشدد وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل خلال اللقاء، على اهتمام بلاده بالأوضاع في ليبيا.

من جهته أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، وجود عدة عناصر في خطة العمل التي تبنتها الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، مبيناً أن البعثة الأممية إلى ليبيا، تعمل على كل هذه العناصر معاً، من بينها إجراء انتخابات محلية، وتعزيز أوضاع البلديات، إلى جانب محاولة التفاوض على دستور جديد والاستفتاء عليه، وصولا إلى تحضير البلاد لانتخابات ذات مصداقية.

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