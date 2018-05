«العقوري» يجتمع مع أعضاء الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز

المتوسط

اجتمع رئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط، عضو مجلس النواب، يوسف العقوري، بمقر مجلس النواب مع عدد من أعضاء الاتحاد العام لعمال لقطاع النفط والغاز.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس النواب، على فيس بوك، أن أعضاء الاتحاد المشاركين في الاجتماع هم ؛ منير بن سعود، خالد عبدالمالك، فتحي بوهديمة، يوسف الجازوي، عبدالسلام المختار، بالاضافة إلى شافية بن مصباح.

وقال «العقوري» إنه تم خلال الاجتماع بحث بعض القضايا المطروحة في تكوين الاتحاد العام لعمال النفط والغاز.

وأشار إلى أنه بعد مناقشة المطالب الواردة من بعض أعضاء الاتحاد سوف يتم إحالتها الى الجهات القانونية المختصة للنظر فيها.

