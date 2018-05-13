5 من أعضاء مجلس النواب يحصلون على عضوية في البرلمان الأفريقي

فاز 5 أعضاء من مجلس النواب الليبي بعضوية اللجان الدائمة في البرلمان الأفريقي.

وأعلن البرلمان الليبي على صفحته الرسمية، إن أعضاء مجلس النواب الذين أدوا القانونية قبل يومين بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرغ ، شاركوا في انتخابات البرلمان الإفريقي للجان النوعية، حيث تم أُنتخاب مقرر مجلس النواب صالح قلمة، مقرراً لمجموعة شمال إفريقيا في البرلمان الإفريقي، بعد حصوله على 19 صوتاً من أصل 31 صوتاً.

كما أعلن البرلمان، أن النواب الفائزين بعضوية اللجان شملوا كل من، النائب سالم قنان بعضوية لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات، والنائبة امدلله قندة التي حصلت على عضوية لجنة التجارة والجمارك والهجرة.

هذا وفاز النائب يوسف كمود بعضوية لجنة الاقتصاد والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، والنائب عبد القادر حسن بعضوية لجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلم والتكنولوجيا، إلى جانب النائب صالح قلمة، الذي حصل على عضوية لجنة العدل وحقوق الانسان.

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