النيجر تطرد مهاجرين وتُعيدهم إلى ليبيا

أعادت النيجر مجموعة من المهاجرين السودانيين وعددهم 145 شخصاً بينهم نساء وأطفال إلى ليبيا، بعد دخولهم للبلاد عبر الحدود قادمين من ليبيا وبقائهم داخل مخيم للنازحين في مدينة أغاديز النيجيرية.

ومن جانبها، استنكرت منظمة العفو الدولية طرد النيجر للمهاجرين السودانيين، مشيرة إلى أنها عرضتهم بذلك إلى مخاطر إنسانية قد يواجهونها في ليبيا.

وبحسب ما نقلته وكالة سودان تربيون، قالت السلطات النيجرية أنها قامت بترحيل المهاجرين السودانيين إلى ليبيا نظراً لأنهم دخلوا إلى البلاد بصورة غير قانونية وأنها لا تعلم ما إذا كانوا مواطنين عاديين أو ينتمون إلى جهات خارجة عن القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية