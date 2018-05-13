اخبار ليبيا الان

النيجر تطرد مهاجرين وتُعيدهم إلى ليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعادت النيجر مجموعة من المهاجرين السودانيين وعددهم 145 شخصاً بينهم نساء وأطفال إلى ليبيا، بعد دخولهم للبلاد عبر الحدود قادمين من ليبيا وبقائهم داخل مخيم للنازحين في مدينة أغاديز النيجيرية.

ومن جانبها، استنكرت منظمة العفو الدولية طرد النيجر للمهاجرين السودانيين، مشيرة إلى أنها عرضتهم بذلك إلى مخاطر إنسانية قد يواجهونها في ليبيا.

وبحسب ما نقلته وكالة سودان تربيون، قالت السلطات النيجرية أنها قامت بترحيل المهاجرين السودانيين إلى ليبيا نظراً لأنهم دخلوا إلى البلاد بصورة غير قانونية وأنها لا تعلم ما إذا كانوا مواطنين عاديين أو ينتمون إلى جهات خارجة عن القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك