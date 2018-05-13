اختتام الدورة التدريبية الأولى الخاصة بجهاز المباحث في المنطقة الشرقية

اختتمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في المنطقة الشرقية مساء أمس السبت، الدروة التدريبة الأولى الخاصة بجهاز المباحث الجنائية في المنطقة الشرقية.

وأكد رئيس الشؤون الإدارية في جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية منصف سليمان في تصريح خاص لقناة ليبيا، تدريب 260 مجند خلال الدورة التي عقدت في مديرية أمن المرج، تحت إشراف إدارة التدريب العامة.

وبحسب تصريحات القائمين على الدورة فإن الخريجين تلقوا العلوم العسكرية والقانونية والأمنية والإنسانيةن كما تم صقل مهاراتهم بالشكل المناسب.

يذكر بأن اليوم الختامي للدورة، قد شهد عرض للخرجين في مدينة المرج، ضمن إطار تدريب الخريجين على عرض التخرج مطلع يونيو القادم.

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