السراج: سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان وقف إطلاق النار

أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن قلقه الشديد بشأن التصعيد العسكري في مدينة سبها مطالبا بالتهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار ولكافة الأعمال العدائية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

ودعا السراج في بيان تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه إلى الاحتكام للعقل “وان يعود أطراف النزاع إلى نهج الحوار والتفاهم” مطالبا “حكماء ومشائخ وأعيان الجنوب بالتدخل العاجل لإطفاء نيران الفتنة”.

وجدد السراج التأكيد على حرصه البالغ “على امن واستقرار المنطقة الجنوبية” داعيا إلى الالتزام بقرارات اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع الجنوب والتي تضم مختلف الأطياف والتي وضعت إثر زيارتها الميدانية لسبها معالجات للازمة تضمن التهدئة وتوفير الخدمات للمواطنين.

وشدد السراج على انه حرص على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف داعيا إلى حقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن مضيفا: لا حل عسكري لهذا النزاع أو غيره.

وختم السراج “أننا نعم على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق وقف إطلاق النار” مشددا على انه سيلتقي بممثلين “عن الأطراف الفاعلة في الجنوب والتحرك العاجل نحو التسوية والمصالحة” متعهدا ببذل “كل الجهد لتوحيد صف الليبيين في مواجهة التصعيد في الجنوب فهو يصب فقط لصالح الجماعات الإرهابية وكافة المتربصين” بليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية