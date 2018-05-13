إنقاذ 70 مهاجرا بينهم ثلاثة أطفال بشواطئ غرب ليبيا

العنوان-ليبيا

نشرت صحيفة ” مايل أون لاين ” أمس أن خفر السواحل الليبية أنقذ أكثر من 70 مهاجرمن بينهم ثلاثة أطفال .

يأتي هذا في الوقت الذي أتى فيه قارب بأسم “الدلو ” مستأجر من قبل المنظمات غير الحكومية لمساعدتهم.

وأضافت الصحيفة أن مصور وكالة فرانس برس كان على متن السفينة بينما قام عمال الإنقاذ بنقل ما لا يقل عن 73 شخصا إلى أماكن آمنة ، من بينهم 12 امرأة وتسعة شباب وثلاثة أطفال ، وأن حوالي نصف المجموعة 37 كانوا جزائريين والباقي من أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت منظمة سيفوشس الألمانية غير الحكومية إنها أنزلت 19 مهاجرا أخر في ميناء تراباني الصقلي .

وفي غضون ذلك ، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الليبي التقط أكثر من 241 شخصًا ، بينهم خمسة أطفال ، ليصل العدد الإجمالي إلى 6،400 حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية