مركز طرابلس لدعم المرأة يقيم ورشة تدريبية للدعم النفسي

أقام مركز طرابلس لدعم المرأة بمقره ورشة تدريبية بعنوان (الدعم النفسي) التي ينفذها منتدى تمكين المرأة والشباب وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتعقد هذه الورشة تحت أشراف منظمة البيان للمرأة والطفل بالتنسيق مع منظمة تكوين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ومنظمة تكوين وذلك من خلال مشروع تعزيز قدرات المرأة ومشاركة الفعالة في المجتمع الليبي.

وتركزت محاور الورشة حول تعزيز القدرات لدى المرأة في جملة من المواضيع أبرزها تخلص النساء من الطاقة السلبية وكيفية التعامل مع العنف الأسري.

وأوضح المكتب الإعلامي بمنتدى تمكين المرأة والشباب ان مشروع دعم وتنمية المرأة، ينفذه المنتدى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في أربع مراكز بليبيا.

وأكد المكتب على أهمية إتاحة الفرص من أجل تمكين النساء واللائي اعتبرهن قادرات على القيام بأدوار فاعلة وتنموية في المجتمع.

ومن جهتها أعربت رئيس منظمة البيان للمرأة والطفل ومنظمة التكوين عن الشكر الجزيل إلى إدارة منتدى تمكين المرأة والشباب على اقامة هذا المشروع في تنفيذ سلسلة اللقاءات والمجموعات الإرشادية والإرشاد الفردي والجماعي ضمن مشروع دعم وتنمية المرأة في ليبيا.

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