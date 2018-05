المتوسط:

عقد أمس الموافق ١٢/٥/٢٠١٨، بفندق باب البحر اللقاء الحوار الليبي النازحين والمهجرين بتنظيم وتنسيق اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين مع مركز الحوار الإنساني، بحضور عدد كبير من المكونات النازحة والمهجرة.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه والمميز الذي عقد في ليبيا في مدينة طرابلس.

وكان هذا اللقاء بحضور ماريا ريبيرو نائبة المبعوث الأممي غسان سلامة، وفريق عملها.

