بيروني يشيد بانتخابات بلدية الزاوية

أشاد سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، بانتخابات بلدية الزاوية التي تجاوزت نسبة المشاركة فيها 50% من عدد الناخبين المسجلين.

وقال بيروني، على حسابه الشخصي في تويتر، الأحد، إن سماع صوت الشعب الليبي على المستويين المحلي والوطني يعتبر عاملا أساسيا نحو بناء ديمقراطية مستقرة في ليبيا، مقدّما تهانيه على إنجاز هذه الانتخابات، معبرا عن فخره بدعم بلاده لمدينة الزاوية من خلال مبادرة “جسر التضامن”.

يشار إلى أن انتخابات بلدية الزاوية تجرى من خلال 50 مركزا انتخابيا، مقسمة إلى 83 محطة انتخابية، ويتنافس فيها 20 مرشحا

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