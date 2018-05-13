انطلاق فعاليات معرض التمور السنوي الأول في المدينة القديمة ببلدية أوجلة

عين ليبيا

انطلقت في بلدية أوجلة عشية أمس السبت فعاليات المعرض السنوي الأول للتمور برعاية من المجلس البلدي في أوجلة وبتنظيم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي.

حيث افتتح المعرض في المدينة القديمة بأوجلة وبحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي «أسامة مصطفى» ومدير مكتب أوجلة «إسماعيل عنودة» والسادة أعضاء المجلس البلدي وأعضاء جمعية أوجلة للتراث ولفيف كبير من أهالي المدينة

هذا ويعتبر المعرض إنطلاقة أولى لمكتب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في أوجلة حيث تم تخصيصه ومباشرة عملة في مدة وجيزة.

كما سيسهم المعرض في دورته الأولى ودوراته القادمة في توسيع العملية التسويقية للشركات المحلية الخاصة بالتمور في بلدية أوجلة فيما ستساعد الغرفة على مشاركة هذه الشركات في معارض محلية و دولية أخرى.

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