سلامة: هناك تقدم متفاوت في العملية السياسية بليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، إن هناك “تقدما متفاوتا” لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا التي تبنتها في سبتمبر من العام الماضي.

وأضاف سلامة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عقب لقاءه بوزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، السبت، في الجزائر، إن البعثة تعمل على كل العناصر في خطة العمل، ومن بينها دعم “الانتخابات المحلية، وتعزيز أوضاع البلديات، ومحاولة التفاوض على دستور جديد، والاستفتاء عليه، وصولا إلى تحضير البلاد لانتخابات ذات مصداقية”، وفق قوله.

في المقابل، أوضح مساهل أن على كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية العمل في الاتجاه نفسه للوصول إلى إجماع يضمن نجاح أي انتخابات، وتفعيل ما جاء في برنامج عمل الأمم المتحدة من أجل الوصول في أقرب وقت إلى دستور جديد وقوانين جديدة، وإلى انتخابات تسمح بالخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا.

يشار إلى أن خطة العمل من أجل ليبيا التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي، تتضمن تعديل الاتفاق السياسي الليبي، وعقد مؤتمر وطني جامع تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وتنص المرحلة الأخيرة على إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك، وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، وبذلك تنتهي المرحلة الانتقالية.

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