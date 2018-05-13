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بالصور..شاهد مجريات توقيع ميثاق عهد واتفاق بين «ترهونة – الزنتان – مصراتة» وتعرّف على نص الاتفاق كاملاً.

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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