«الليبية لحقوق الإنسان» تدين الاشتباكات المسلحة المتصاعدة في سبها

أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الاشتباكات المسلحة المتصاعدة في مدينة سبها منذ الخميس الماضي الموافق 10 مايو، بين مقاتلين من قبائل التبو وأولاد سليمان وبعض الكتائب المسلحة، حسب المعلومات الواردة من أطراف داخل المدينة.

وأوضح الحساب الرسمي للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان، في بيان، أن هذه الأطراف تستعين بعناصر أجنبية من دول الجوار تشاد والنيجر، لأحكام السيطرة على مدينة سبها وكل مدن الجنوب.

وتابع «البيان»، أنه ذلك يأتي في غياب من تدخل السلطات الرسمية في حكومتي الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة، وعودة النزاع بين قبيلة التبو وأولاد سليمان إلى المربع الأول عام 2012.

وحذرت المنظمة الليبية جميع الجهات، من عواقب هذا النزاع الوخيمة على وحدة التراب الليبي وأمن ليبيا القومي، وتردي حالة حقوق الإنسان، وانتهاج سياسة الانتقام والتدمير والنهب وتسجيل معدل مرتفع من لممارسة أبشع الجرائم.

ونوه البيان إلى رغبة المنظمة وبشكل عاجل تدخل القوات المسلحة العربية الليبية بوحداتها العسكرية لضبط الأوضاع وإعادة الأمن في كل مناطق الجنوب.

ومازلت المنظمة في متابعة مستمرة للأوضاع عبر عدد من مندوبيها هناك، مع ورود عديد المراسلات تفيد بسقوط أكثر من 13 قتيلًا وعشرات الجرحى يناهز 30 جريحًا، واتخاذ قلعة سبها الآثارية مسرح للاشتباكات الدائرة هناك.

ولفتت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان كل الأطراف المتنازعة بمسؤوليتهم أمام القانون الدولي الإنساني ووجود حماية المدنيين وعدم التعرض لهم .

وحملت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل القوى الدولية لتحمل مسؤولياتها عن ما يجري بالجنوب عموما، وسبها علي وجه الخصوص.

