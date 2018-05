«المباحث الجنائية» تختتمُ دورة تدريبية لـ 260 مجندًا بالمنطقة الشرقية

المتوسط:

أفادت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في المنطقة الشرقية، مساء أمس السبت، بأنه تمَّ اختتام الدروة التدريبة الأولى الخاصة بجهاز المباحث الجنائية في المنطقة الشرقية.

وقال رئيس الشؤون الإدارية في جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية منصف سليمان، إنه تمَّ تدريب 260 مجندًا خلال الدورة التي عقدت في مديرية أمن المرج، تحت إشراف إدارة التدريب العامة بعد تلقي العلوم العسكرية والقانونية والأمنية والإنسانية.

يشار إلى أنَّ اليوم الختامي للدورة، قد شهد عرضًا للخريجين في مدينة المرج، ضمن إطار تدريب الخريجين على عرض التخرج مطلع يونيو القادم.

