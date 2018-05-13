السراج: التصعيد في الجنوب يصب فقط لصالح الجماعات الإرهابية وكافة المتربصين بالبلاد

ليبيا – أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن قلقه الشديد للتصعيد العسكري في مدينة سبها، مطالباً بضرورة التهدئة والوقف الفوري لاطلاق النار ولكافة الأعمال العدائية والتحلي باقصى درجات ضبط النفس.

رئيس المجلس الرئاسي دعا في بيان له تلقت المرصد نسخة منه إلى الاحتكام للعقل وأن يعود أطراف النزاع إلى نهج الحوار و التفاهم، مناشداً حكماء ومشايخ وأعيان الجنوب للتدخل العاجل لإطفاء نيران الفتنة.

وجدد السراج حرصه البالغ على أمن واستقرار المنطقة الجنوبية، داعياً إلى الالتزام بمقررات اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة أوضاع الجنوب والتي تضم مختلف الاطياف.

وتابع في نص البيان :” لقد حرصنا على الوقوف على مسافة واحدة بين الجميع وندعوهم من هذا المنطلق إلى حقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن فلا حل عسكري لهذا النزاع أو غيره واننا نعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق وقف اطلاق النار”.

رئيس المجلس الرئاسي كشف عن عزمهم لقاء ممثلين عن الأطراف الفاعلة في الجنوب والتحرك العاجل نحو التسوية والمصالحة وبذل كل الجهد لتوحيد صف الليبيين في مواجهة التصعيد بالجنوب فهو يصب فقط لصالح الجماعات الارهابية وكافة المتربصين بالبلاد.

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