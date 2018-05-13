غوتيريش: حان وقت التجهيز للانتخابات الليبية 

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تجهيز بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا، داعياً مجلسي النواب والدولة للتشاور والانتهاء من إعداد قانون الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وشدد على أهمية وضع إطار دستوري يوفر الأرضية اللازمة لإجراء الانتخابات.

ورحب غوتيريش بالتقدم المحرز في خطة عمل الأمم المتحدة، ورحب غوتيريش بإطلاق فعاليات المؤتمر الوطني، معتبراً اجتماعاته عاملاً مهماً لتشجيع المواطنين وحثهم على المبادرة والتعبير عن أفكارهم وطرح آرائهم في المجال العام لمناقشتها ودراستها.

ورأى أنطونيو أن مشاركة المرأة الليبية في العملية السياسية علامة مشجعة على النهوض بالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما أشاد بالتقدم في ملف المصالحات الوطنية.

وأكد الأمين العام على ضرورة عودة جميع النازحين إلى مواطنهم الأصلية بطريقة طوعية وآمنة، لافتاً إلى ضرورة تسريع عودة أهالي تاورغاء.

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