اختتام فعاليات حملة ليبيا السلام للمرأة في بنغازي اليوم

تختتم حملة ليبيا السلام فعالياتها مساء اليوم الأحد، بعرض مسرحية وأوبريت (بنغازي الحنونة ) بمسرح الطفل في منتزه بنغازي.

وأكد قسم الإعلام في بلدية بنغازي، أن الحملة التي انطلقت أمس السبت، تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية .

يذكر أنه تم خلال حفل الافتتاح، تطرق بالعرض المرئي إلى المحاور التي يجب الالتفاف حولها لتسهيل مساهمة المرأة في عملية السلام، منها الوضع الأمني، والنازحين، إلى جانب العنف ضد المرأة والوضع الاقتصادي، إضافة إلى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وحقوق المرأة في الدستور والمشاركة السياسية.

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