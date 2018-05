المتوسط:

قام «حرس السواحل الإيطالي» بـ تقديم الدعم التقني واللوجستي لحرس السواحل الليبي، وذلك لضمان صيانة الوحدات البحرية الليبية.

وأشارت «السفارة الإيطالية»، في تغريدةٍ لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه تمَّ وصول مواد جديدة، ومعدات وقطع غيار لميناء طرابلس في هذا الصدد، لصيانة الوحدات البحرية.

