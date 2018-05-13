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المفوضية تعود للعمل  مجدداً

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير إن المفوضية ستباشر عملها إبتداء من الأسبوع الحالي بعد التوصل إلى اتفاق مع المجلس الرئاسي يقضي بإشراف الحرس الرئاسي على حماية مقر المفوضية.

وأشار بالخير إلى إن العمل الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا في طرابلس في الثاني من مايو الجاري كان محاولة لإيقافها عن السير قدماً تجاه العملية الإنتخابية خاصة بعد إعلان جاهزيتها واستقبالها لأي استحقاق قادم.

وأكد عضو مفوضية الانتخابات أن كل البيانات داخل المنظومة تمت مراجعتها، مشيراً إلى جاهزية المفوضية لإجراء أي استحقاق قادم في ظل وجود قانون الانتخابات والتمويل المالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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