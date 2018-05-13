المفوضية تعود للعمل  مجدداً

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير إن المفوضية ستباشر عملها إبتداء من الأسبوع الحالي بعد التوصل إلى اتفاق مع المجلس الرئاسي يقضي بإشراف الحرس الرئاسي على حماية مقر المفوضية.

وأشار بالخير إلى إن العمل الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا في طرابلس في الثاني من مايو الجاري كان محاولة لإيقافها عن السير قدماً تجاه العملية الإنتخابية خاصة بعد إعلان جاهزيتها واستقبالها لأي استحقاق قادم.

وأكد عضو مفوضية الانتخابات أن كل البيانات داخل المنظومة تمت مراجعتها، مشيراً إلى جاهزية المفوضية لإجراء أي استحقاق قادم في ظل وجود قانون الانتخابات والتمويل المالي.

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