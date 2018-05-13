لجنة الأورام تعلن عن توقف العلاج في الأردن

أعلنت لجنة وزارة الصحة الخاصة بالأورام التابعة لحكومة الوفاق، عن توقف استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن وذلك حتى إشعارٍ آخر.

وطالبت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك”، المواطنين الحاصلين على موافقات سابقة، بضرورة مراجعة مكتب العلاج في الخارج بوزارة الصحة، وعدم السفر إلا بعد الحصول على موافقة المركز الذي سيتولى من جهته علاج الحالة.

كما وأكدت اللجنة، أن التوقف عن استقبال حالات جديدة للعلاج في الأردن،جاء بناءً على خطابات وردت من مركز الحُسين للسرطان ومستشفيات آخرى، نظراً لما تعانيه أقسام المركز والمستشفيات المعنية من ضغط مستمر في أعداد المرضى إلى جانب تراكم حجم الديون.

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