الأعلى لشباب ليبيا يطالب بوقف الاقتتال في مدينة سبها

طرابلس 13 مايو 2018 (وال) – طالب المجلس الأعلى لشباب ليبيا وقف الاقتتال فوراً بين مختلف الأطراف المتقاتلة وحقن دماء أهلنا في مدينة سبها.

وأعلن المجلس الأعلى لشباب ليبيا في بيان له استنكاره الشديد لما يتعرض له الجنوب من دمار وقتل وافتعال للحروب بين الأخوة والأشقاء، ونؤكد على أن الشعب الليبي هو كتلة واحدة لا تتجزا وأن الأرض الليبية دولة واحدة.

وشدد المجلس على أن مايحدث من قتال اليوم في مدينة سبها عليه أن يتوقف دون شرط أو قيد، فالثأر لن يعيد لنا من فقدناهم من أحباب وأهل وأخوة وخلان، بل سيفضي لمزيد من القتل والتدمير.

ولفت المجلس إلى أن لغة السلاح دمار بكل المقاييس، فالمستفيد من قام بجلب الأسلحة والذخائر، على حساب فلذات أكبادنا وزهرة شبابنا، ولا يحقق سوى أهداف المتربصين بِنَا.

وطالب المجلس الأعلى لشباب ليبيا هيأة الأمم المتحدة بتنفيذ أحكام مجلس الأمن في المادتين 1970/1973 بشأن حماية المدنيين.

وحمل المجلس الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية في الدولة المسؤولية الكاملة حيال مايتعرض له الجنوب الليبي، ونطالبهم باتخاذ مايلزم لوقف الحرب الدائرة في مدينة سبها والتي تحصد أرواح شبابنا وأبنائنا.

ودعا مجلس الحكماء والأعيان في ليبيا التدخل لحل النزاع الدائر في مدينة سبها إن كان قتالاً بين الأخوة والأشقاء الليبيين، أما إن كان اعتداء على الأراضي الليبية، فعلى جميع الليبيون الوقوف صفاً واحداً لرد هذا العدوان الآثم على تراب الوطن.

وناشد المجلس كل المدن الليبية بمختلف مكوناتها تحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، وإعلان موقف موحد بصوت واحد مما يتعرض له الجنوب الليبي، والعمل على وقف القتال في مدينة سبها.(وال – طرابلس) إ م /أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال