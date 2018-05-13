الخيالي: طلبنا من الأعيان التدخل بين الطرفين المتقاتلين في سبها

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الأحد، إن المدينة تنتظر نتائج جهود أعيانها ومشايخها للتدخل وتحقيق وقف إطلاق النار بين الطرفين، مشيرا إلى أن الأوضاع بالمدينة بدأت تهدأ تدريجيا.

وأضاف الخيالي، في تصريح للرائد، أنهم طلبوا من لجنة الـ 200 في سبها، التدخل في أقرب وقت لإيقاف الحرب.

ولفت الخيالي إلى أن عناصر اللواء السادس التزموا بالاتفاق، وتوقفوا عن إطلاق النار، واكتفوا بإعلان حالة النفير، مؤكدا عدم وصول أي دعم من الدولة الليبية.

يشار إلى أن مدينة سبها شهدت منذ الجمعة اشتباكات مسلحة وصفت بالأعنف منذ نشوبها في فبراير المنصرم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحي بينهم مدنيون

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