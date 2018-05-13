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السفير الإيطالي يهنئ مدينة الزاوية بمناسبة إجراء الإنتخابات البلدية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – هنأ السفير الإيطالي جوزيبي بيروني أمس السبت مدينة الزاوية لقيادة الطريق عبر قيامها بإجراء الإنتخابات البلدية.

بيروني أكد في تغريدة له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بأن سماع صوت الشعب الليبي على المستويين المحلي والوطني يعتبر عامل أساسي نحو بناء ديمقراطية مستقرة في ليبيا.

وأعرب السفير الأيطالي عن فخره بدعم إيطاليا لمدينة الزاوية من خلال مبادرة جسر التضامن.

يشار إلى أنه قد انطلقت صباح أمس السبت في مدينة الزاوية الانتخابات البلدية بمشاركة 3 قوائم وتنافس 20 مرشحاً من بينهم 4 نساء.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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