توقيع ميثاق عهد واتفاق بين مدن الزنتان وترهونة ومصراتة

تم بمدينة ترهونة أمس السبت توقيع ميثاق عهد واتفاق بين مدن الزنتان وترهونة ومصراته ليكون هو المرجع والمفصل والحاكم للعلاقة بين هذه المدن بعد كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

ونص الاتفاق على عدة نقاط أهمها التأكيد على ما ورد في الميثاق الصادر عن اللقاء التاريخي بين الزنتان ومصراته الصادر بمدينة مصراته بتاريخ 26 ابريل الماضي والتأكيد على وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة للتقسيم أو التلويح به والالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير أساسا لكل عمل أو مصالحة أو اتفاق تقوم به هذه المدن مع أي مدينة أخرى والتأكيد على حرمة الدم الليبي وتحريم وقوع أي تصادم مسلح أو التلويح به بين المدن واللجوء للحوار في أي خلاف وعدم التلويح باستخدام السلاح.

كما نص الاتفاق على تأكيد دعم المؤسستين العسكرية والأمنية يكون ولائهما لله ثم للوطن تحت إشراف السلطة المدنية ورفض الانقلابات والتدخلات الإقليمية والاحترام المتبادل بين أبناء المدن الثلاثة مصراته والزنتان وترهونة لمكونات بعضها الاجتماعية ومراعاة خصوصية كل مدينة والعمل سويا على حل أي خلاف أو نزاع أو اقتتال بين الليبيين وترسيخ مصالحة وطنية شاملة.

وأكد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات العالقة والدفاع عن الوطن وسيادته مسؤولية كل الليبيين ومحاربة المجرمين وقطاع الطرق وممتهني الهجرة غير الشرعية والتهريب بشتى إشكاله والفساد المالي ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

كما أكد الاتفاق على عمل ميثاق وطني للإعلام واتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع القنوات الإعلامية التي تسعى لتخريب الوطن ودعم القنوات الرسمية للدولة والتأكيد على أن أي حوار بين الليبيين يكون ليبياً ليبياً وعلى الأرض الليبية ورفض أي تدخل خارجي.

ونص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من مصراته وترهونة والزنتان للتنسيق في توحيد كافة المواقف التي تهم هذه المدن بما يخدم حل كافة المشاكل والقضايا التي تمس المواطن

كما نص الاتفاق على دعوة كافة الليبيين إلى دعم هذا الاتفاق وإنجاح جهود المصالحة الشاملة في كامل التراب الليبي.

ورحب الاتفاق بكل المدن والقبائل الليبية للانضمام إلى هذا الميثاق.

وتؤكد المدن الموقعة على هذا الاتفاق على التزامها ببنود هذا الاتفاق.

وحضر مراسم التوقيع على هذا الاتفاق عن مدينة ترهونة عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس مشايخ واعيان ترهونة ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بترهونة وعن مدينة مصراتة أعضاء مجلس النواب ورئيس جامعة مصراتة وأمر قوات البنيان المرصوص وعن مدينة الزنتان رئيس المجلس البلدي ورئيس اللجنة الاجتماعية بالبلدية ونائب رئيس المجلس العسكري الزنتان.

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