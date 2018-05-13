نواب ليبيون يحصلون على عضوية باللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي

تم بالعاصمة الجنوب افريقية جوهانسبرغ انتخاب نواب ليبيين أعضاء باللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي، بعد يومين من أدائهم اليمين القانونية عقب انتخابهم أعضاء بالبرلمان الأفريقي.

وبين مجلس النواب الليبي أن البرلمان الإفريقي شهد عملية الانتخابات للجانه النوعية، حيث أُنتخب النائب ” صالح قلمة ” مقرر مجلس النواب الليبي مقرراً لمجموعة شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي وتحصل على 19 صوت من أصل 31 صوت بعد منافسة مع مرشح الصحراء الغربية.

وتحصل أعضاء مجلس النواب الليبي على عضوية باللجان الدائمة في البرلمان الإفريقي حيث تحصل النائب سالم قنان على عضوية لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات فيما تحصلت النائبة امدلله قندة على عضوية لجنة التجارة والجمارك والهجرة وجرى اختيار النائب يوسف كمود عضوا في لجنة الاقتصاد والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة كما أن النائب عبدالقادر حسن اختير عضوا بلجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلم والتكنولوجيا والنائب صالح قلمة عضوا بلجنة العدل وحقوق الإنسان.

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