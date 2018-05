وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد القاعات المستهدفة قبل إجراء الامتحانات بـ الخمس

المتوسط:

قام وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام لحكومة الوفاق الوطني، المهندس عادل جمعة، أمس السبت بتفقد القاعات والمدرجات الجامعية المستهدفة لإجراء الامتحانات ببلديتي الخمس وزليتن من خلال جولة ميدانية قام بها برفقة المسجل العام لجامعة المرقب والمسجل العام للجامعة الأسمرية ومراقبي التعليم ببلديتي الخمس وزليتن.

وشملت الجولة كليات الهندسة والآداب والاقتصاد والتجارة والتربية بجامعة المرقب وكذلك كليات الاقتصاد والآداب واللغة العربية والدراسات الإسلامية والشريعة والقانون بالجامعة الأسمرية.

واطلع الوكيل خلال هذه الزيارة على استعداد تلك الكليات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية ووقف على احتياجاتهم اللازمة، التي تساعد على توفير البيئة الامتحانية المناسبة للطلاب حيث تم تحديد القاعات بشكل نهائي وتوزيع الطلاب عليها، كما أعطى تعليماته لمديري مكاتب المشروعات بتلك البلديات بالعمل على الشروع في أعمال الصيانة لدورات المياه للكليات المختارة.

وأبدى الوكيل إصراره على إنجاح خطة الوزارة في إجراء الامتحانات داخل القاعات الجامعية بهدف القضاء على الغش ومنع تسريب الأسئلة، واصفاً ذلك بالمشروع الوطني الذي يحتاج إلى همم الجميع.

