ضبط 14 كيلو من مخدر الحشيش في الجبل الأخضر

تمكن أعضاء مركز شرطة الحمامة الجنوبية التابع لمديرية أمن الجبل الأخضر من ضبط 14 كيلو من مخدر الحشيش حسبما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وتعاني ليبيا من تهريب المخدرات وسط تحذيرات من احتمالية قيام تنظيم داعش الذي خسر معاقله الرئيسية في سوريا والعراق، بنقل تهريب المخدرات إلى ملاذات جديدة في مقدمتها ليبيا التي تعتبر بحسب المراقبين الوجهة الأمثل لعناصر التنظيم الفارة وذلك نظرا لحالة الفوضى التي تشهدها والتي تمثل بيئة مناسبة للإرهابيين.

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