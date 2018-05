«الليبية لحقوق الإنسان» تعلن تفاصيل متابعة انتخابات مجلس بلدية الزاوية

المتوسط

أعلنت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، بمدينة الزاوية، متابعتها انتخابات المجلس البلدي، موضحة أن مراكز الانتخاب فاق عددها 50 مركزًا انتخابيًا موزعة جغرافيا على نطاق المدينة.

وأوضح الحساب الرسمي للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أن عملية الانتخاب شهدت اصطاف المواطنين لمنح أصواتهم للمرشحين، كما سجلت الدوائر حضور ومشاركة مميزة في أغلب مراكز الانتخاب في الساعات الأولى من الانتخابات، حسبما أفاد مندوبي المنظمة.

وأوضح بيان المنظمة أن عملية الانتخاب جرت وسط توفير كافة الإمكانيات اللازمة للعملية الانتخابية بمكتب المفوضية بالمدينة، ووسط حضور والتزام كافة اللجان والمراقبين ووكلاء المرشحين بالدوائر الانتخابية.

