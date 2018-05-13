الاتفاق على عمل ميثاق وطني للإعلام في ترهونة

قال المتحدث باسم المجلس البلدي ترهونة محمد سعيد، الأحد، إن الموقعين على ميثاق الشرف الاجتماعي بين مدن ترهونة ومصراتة والزنتان، اتفقوا على عمل ميثاق وطني للإعلام، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع القنوات الإعلامية التي تسعى لتخريب الوطن، حسب تعبيره.

وأضاف سعيد، في تصريح للرائد، أن أعيان المدن الثلاثة شددوا على ضرورة التعايش السلمي بين المدن، ووحدة التراب الليبي، والمصالحة الوطنية، واتفقوا على رفض التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وعلى محاربة المجرمين وقطاع الطرق، وممتهني الهجرة غير الشرعية والتهريب، والإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، والفساد المالي، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم.

وأضاف سعيد أن المدن الثلاثة دعت في ميثاقها كافة الليبيين إلى دعم الاتفاق، وإنجاح جهود المصالحة بين القبائل، مرحبين بكل المدن والقبائل الليبية التي ترغب في الانضمام إلى هذا الميثاق.

يشار إلى أن عدة مدن ليبية شهدت في الأشهر الأخيرة تطورات في ملف المصالحة الوطنية، وتوقيع مواثيق شرف، كان آخرها بين الزنتان والزاوية، ومصراتة والزنتان.

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