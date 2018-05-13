الملف الليبي على رأس مباحثات وزراء خارجية ودفاع مصر وروسيا في موسكو

ليبيا – قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أمس السبت إن وزير الخارجية سامح شكري سيبحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عدد من الملفات الإقليمية.

أبوزيد أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية بأن الوزيرين سيبحثان عدد القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن والاتفاق النووي الإيراني والمواقف المصرية والروسية إزاءها، فضلاً عن كيفية تطوير أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

يُشار إلى أنه ستنطلق بالعاصمة الروسية موسكو يوم غد الاثنين الموافق 14 مايو 2018 المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين التي تعقد على نحو منتظم للمرة الرابعة.

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