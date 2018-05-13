مقتل شخص جراء انفجار لغم ارضي في درنة

قتل شخص جراء انفجار لغم ارضي بالقرب من معسكر الهيشة في مدينة درنة.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن النقيب “فتحي عبدالقادر عقيله الزواوي” من مدينة البريقة قتل جراء انفجار لغم في القاطع الجنوبي الشرقي لمدينة درنة.

وتؤدي الألغام الأرضية التي تزرعها الجماعات المتطرفة (المدرجة على لائحة الإرهاب) إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين مدنيين وعسكريين.

وحشدت قوات الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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