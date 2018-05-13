توزيع 20 مولد كهربائي على مستشفيات ومراكز صحية

أعلن مدير إدارة المشروعات في وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق محمد العزومي، عن توزيع 20 مولد كهربائي على عدد من المرافق الصحية؛ شملت مستشفيات عامة وتخصصية وقروية ومراكز صحية.

وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، أن توزيع هذه المولدات، جاء لتلبية الاحتياجات المحالة للإدارة؛ بعد تأثر تقديم الخدمات الطبية في أغلب المرافق نظراً لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

من جهته أوضح رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، أنه قد تم توريد 20 مولد كهربائي من شركة الإنشاءات الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء، مبيناً أن المرحلة الثانية من التوريد تستهدف مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل خاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا