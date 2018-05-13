تعليم المؤقتة يعد بحل مشاكل المنطقة التعليمية طبرق

العنوان-طبرق

اجتمع صباح اليوم الأحد وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بومريز مع مدير المنطقة التعليمية طبرق ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ومدراء المكاتب بالمنطقة.

وقال مدير المنطقة التعليمية طبرق سالم جواد في تصريح خاص للعنوان : إن الإجتماع بحث مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل في منطقة طبرق التعليمية كالاكتضاض الطلابي وتهالك المدارس وكذلك عددها المحدود في ظل التطور العمراني للمدينة.

و أضاف جواد أن بومريز وعد خلال الاجتماع بالنظر بعين الاعتبار في مشاكل المنطقة التعليمية طبرق وحلها بشكل جذري سواء بالصيانة او الإنشاء وكذلك حل مشكلة معلمي العقود.

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