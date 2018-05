حملة «ليبيا السلام» تختتم فعاليات المصالحة المجتمعية ببنغازي

المتوسط

اختتمت «حملة ليبيا السلام» فعالياتها، مساء اليوم الأحد، بعرض مسرحية وأوبريت «بنغازي الحنونة» بمسرح الطفل في منتزه بنغازي.

وأفاد قسم الإعلام في بلدية بنغازي، بأنَّ الحملة التي انطلقت أمس السبت، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية.

يُشار إلى أنه تم خلال حفل الافتتاح، التطرق إلى المحاور التي يجب الالتفاف حولها لتسهيل مساهمة المرأة في عملية السلام، منها الوضع الأمني، والنازحين، إلى جانب العنف ضد المرأة والوضع الاقتصادي، إضافة إلى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وحقوق المرأة في الدستور والمشاركة السياسية.

