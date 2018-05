المتوسط

أعلنت بلدية سرت، أنه تم التواصل مع الإدارة العامة لتشغيل وإدارة النهر الصناعي، لبحث سبل معالجة أزمة انقطاع المياه.

وقال المتحدث الرسمي باسم بلدية سرت، محمد الأميل، عبر الحساب الرسمي للبلدية على فيس بوك، إن «إدارة مياه النهر الصناعي أكدت أنه سيتم ضخ المياه خلال 24 القادمة، وذلك بعد أن تم الاتفاق على إزالة الوصلة الغير شرعية في منطقة الحنيوة».

وأوضح «الأميل» أنه سيتم توفير مضخات للخزان التجميعي الحنيوة والقبيبة وجارف قريبًا، بدلا من المضخات التالفة لرفع المعاناة عن أهالي سرت.

The post بلدية سرت تعلن موعد استئناف ضخ المياه للمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية