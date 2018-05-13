الليبية لحقوق الإنسان تدعو القوات المسلحة للتدخل العاجل وإعادة الأمن في مدينة سبها

ليبيا – دانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان اليوم الأحد الاشتباكات المسلحة المتصاعدة في مدينة سبها منذ يوم الخميس الماضي بين مقاتلين من قبائل التبو وأولاد سليمان وبعض الكتائب المسلحة حسب المعلومات الواردة من أطراف داخل المدينة.

المنظمة حذرت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه كل الجهات من عواقب هذا النزاع الوخيمة على وحدة التراب الليبي وأمن ليبيا القومي وتردي حالة حقوق الإنسان وانتهاج سياسة الانتقام والتدمير والنهب وتسجيل معدل مرتفع لممارسة أبشع الجرائم.

وأعربت المنظمة عن أملها بتدخل القوات المسلحة بشكل عاجل بوحداتها العسكرية لضبط الأوضاع وإعادة الأمن في كل مناطق الجنوب،مؤكدة على متابعتها المستمرة للأوضاع عبر عدد من مندوبيها في سبها.



وشددت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بضرورة تحمل كافة الأطراف المتنازعة مسؤولياتهم أمام القانون الدولي الإنساني ووجوب حماية المدنيين وعدم التعرض لهم ، داعيةً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقوى الدولية لتحمل مسؤولياتها عن ما يجري بالجنوب عموما وسبها على وجه الخصوص .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية