إيطاليا تدعو إلى تسوية سلمية في سبها، وتدعم جهود الرئاسي

دعت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، الأحد، إلى استعادة الهدوء في سبها، وتحقيق تسوية سلمية للنزاع في المدينة.

وأبدت السفارة، على حسابها الرسمي في تويتر، دعهما لجهود المجلس الرئاسي في تسوية الأوضاع بسبها، مؤكدة أن استمرار هدا النزاع يصب فقط في صالح المجموعات الإرهابية، والشبكات الإجرامية التي تهدف إلى الاستفادة من حالة عدم الاستقرار والفوضى في ليبيا، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن مدينة سبها شهدت منذ الجمعة اشتباكات مسلحة وصفت بالأعنف منذ نشوبها في فبراير المنصرم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

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