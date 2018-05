«صحة الوفاق» تُوزع 20 مولدًا كهربائيًا على المستشفيات

المتوسط:

أعلن مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، محمد العزومي، عن توزيع 20 مولد كهربائي على عدد من المرافق الصحية؛ شملت مستشفيات عامة وتخصصية وقروية ومراكز صحية.

وأكد العزومي، خلال بيان له، أنه قد تمت تلبية الاحتياجات المحالة للإدارة؛ بعد تأثر تقديم الخدمات الطبية في أغلب المرافق، نظراً لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مضيفًا: «خاطبنا لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بشأن تخصيص المبالغ المالية المطلوبة بعد أن تم إرفاق الخطاب بالمواصفات الفنية».

من جهته أوضح رئيس لجنة الأزمات والطوارئ، فوزي أونيس، أنه قد تم توريد 20 مولد كهربائي من “شركة الإنشاءات الكهربائية” التابعة للشركة العامة للكهرباء، مضيفاً «سنستهدف خلال المرحلة الثانية من التوريد مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل خاص».

وشملت المرحلة الأولى 7 مستشفيات قروية هي «القطرون والشقيقة وسمنو وهراوة وبن جواد وبنت بية وقصر اخيار»، وكلاً من مستشفى العيون طرابلس ومستشفى ابن سينا بسرت، إلى جانب 4 مراكز صحية هي «المركز الصحي القرضة؛ والمركز الصحي الحي الصناعي بسوق الخميس امسيحل والمركز الصحي الصناعي بحي الأندلس والمركز الصحي الزوية والمركز الوطني للقلب تاجوراء ومركز السكر مصراتة ومركز سبها الطبي ومركز الخدمات الصحية جنزور ومركز الأمومة والطفولة العجيلات».

