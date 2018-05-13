أوجلة تفتتح المعرض السنوي الأول للتمور

افتتح أمس السبت في بلدية أوجلة، المعرض السنوي الأول للتمور برعاية من المجلس البلدي أوجلة وبتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، مكتب أوجلة وجمعية أوجلة للتراث.

وأكد المجلس البلدي أوجلة على صفحته الرسمية، أن المعرض شهد مشاركة كبيرة من شركات التمور في البلدية، حيث تم تخصيص جناح لكل شركة لعرض منتجاتها المنوعة من التمور و صناعاتها المصاحبة.

ويعتبر هذا المعرض انطلاقة أولى لمكتب غرفة التجارة والصناعة والزراعة أوجلة، حيث سيسهم المعرض في دورته الأولى ودوراته القادمة، في توسيع العملية التسويقية للشركات المحلية الخاصة بالتمور في بلدية أوجلة، فيما ستساعد الغرفة على مشاركة هذه الشركات في معارض محلية ودولية أخرى .

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