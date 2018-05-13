تواصل فعاليات الملتقى التحضيري للقوى الوطنية

انطلقت في بلدية بنغازي أمس السبت، فعاليات الملتقى التحضيري للقوى الوطنية، تحث شعار “من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي”.

هذا وشهد الملتقى الذي عقد في فندق تيبستي، مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية، وبحضور أعيان ومشايخ القبائل الليبية .

ويبحث الملتقى على مدى يومين، سُبل توحيد الجهود السياسية والتحضير لملتقى وطني جامع للخروج بليبيا من الفوضى والإرهاب .

هذا وعبر الحاضرون في كلماتهم التي ألقيت في مراسم الافتتاح عن وقوفهم خلف القوات المسلحة الليبية.

كما حيا المشاركين في الملتقى جهود القوات المسلحة في المصالحة الوطنية، معبرين عن دعمهم للقوات المسلحة في حربها لدحر الإرهاب من على كامل التراب الليبي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا