قابضة الإتصالات: لا صحة لقانونية إجتماع الجمعية العمومية برئاسة معيتيق.. وإدارة إعلام الرئاسي تضلل الرأي العام

ليبيا – أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد القابضة بيان توضيحي لما ورد على صفحة إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي حول أن القضاء منح قانونية لإجتماع الجمعية العمومية ويقيد الطعن المقدم في انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن خبر إدارة التواصل جاء تأسيساً على كتاب صادر عن رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس المستشار بدري دوزان يوضح فيه أنه قد تم الإستشكال فيما ورد في التنفيذ المرفوع نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء الجمعية.

وأوضح مجلس إدارة الشركة أن إدارة القضايا تختص في الدفاع عن الدولة وهيمنتها ومؤسساتها ومصالحها العامة أمام المحاكم بمختلف درجاتها و أنواعها والجهات الأخرى ذات الإختصاص القضائي باعتبارها محامي الدولة أو الجهات العامة.

الليبية القابضة للإتصالات أكدت على أن إدارة القضايا لا تنوب عن الشركة بحسب كتاب المستشار الدكتور خليفة الجهمي رئيس إدارة القضايا رقم 1274 الموجه لرئيس الجمعية والذي جاء شارحاً لما نص عليه القانون 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري في ما يتعلق بإجراءات إنعقاد الجمعية العمومية.

أما فيما يتعلق بقانوينة الإجتماع بحسب ما ورد في الخبر فإن مجلس الإدارة نفى ذلك وأكد على عدم قانونية إجتماع الجمعية العمومية للشركة قبل الفصل بموضوع الطعن لا سيما وأن الدعوة كانت استناداً على الأمر 238/2018 والذي تم ايقافه بتاريخ 23 ابريل 2018 من محكمة استئناف طرابلس بموجب حكم قضائي حاز للحجية وواجب النفاذ.

ولفتت إلى أن قرار تشكيل الجمعية العمومية رقم 374 لسنة 2018 والذي يستمد منه أحمد معيتيق وباقي الأعضاء صفتهم فيها قد صدر بشأنه أمراً بإيقاف تنفيذه بتاريخ 3 مايو 2018 وبالتالي لا مجال ولا صحة لقانونية الإجتماع المدعى حصوله ولا صفة للمجتمعين ان اجتمعوا بعد صدور الأحكام السالفة الذكر.

ونوّه مجلس إدارة الشركة جميع القائمين على إدارة محتوى صفحة إدارة التواصل والإعلام بأن نشر الأخبار المغلوطة والمضللة للرأي العام كما تشكل تضليلاً للعدالة من شأنه تحميلهم تبعات قانونية تصل إلى تجريمهم جنائياً.

وفي الختام أكدت إدارة الشركة الليبية للبريد القابضة بأنها تحترم القوانين والأحكام الصادرة ولن تدخر الجهد لتطبيقها سواء لها أو عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية