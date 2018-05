«الملتقى الوطني» يحث غير القادرين على الحضور بالتفاعل عبر الموقع الإلكتروني

المتوسط:

نظم «الملتقى الوطني الليبي»، اليوم الأحد الموافق 13 مايو 2018، ملتقى بِالشراكة مع اللجنة العليا لعودة النازحين والمُهجرين.

وحثَّ «الملتقى الوطني الليبي»، الأشخاص غير القادرين على حضور الملتقيات التي تدور في مناطقهم بالمُشاركة على الإنترنت عبر هذا الرابط التالي:

يُشار إلى أنَّ الملتقى الوطني الليبي، إحدى مراحل خطة المبعوث غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، حيث نظم جلسات تشاورية في عدد من المدن والمناطق والبلدات والقرى الليبية، برعاية مركز الحوار الإنساني المكلف من المبعوث الأممي.

