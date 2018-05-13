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رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد «خالد المشري» يشارك أمس السبت في الانتخابات البلدية بمدينة الزاوية والتي وصلت إحصائيات المشاركة فيها إلى أكثر من 50% من أهالي المدينة.

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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