بعد اشتباكات طاحنة دامية.. تعرف على تطورات الأوضاع في سبها

أكد رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة احمد بركة، أن مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد انسحاب قوات اللواء السادس بقوة السلاح إلى الحي 85 بالمنشية في سبها.

وقال بركه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، إن القلعة أصبحت تحت سيطرة قبائل التبو الذين خاطبوا مصلحة الآثار لاستلامها وكذلك مطار سبها وجرى مخاطبة مديرية امن المدينة لترسل عناصر من الشرطة لتتسلمه مضيفا أن كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) أيضا أصبح تحت سيطرة التبو الذين طالبوا بإخلائه من التمركزات العسكرية لأنه يقع في منطقة سكنية.

وبين بركه انه جرى فتح الطرق الرئيسية وبدأت الحياة تعود لطبيعتها كما قام التبو بدعوة الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني لإسعاف الجرحى ونقل الجثث.

وأوضح بركه أن قبائل التبو طالبوا باجتماع مع قبائل الجنوب لتقرير مصير سبها بعد السيطرة على مقر اللواء السادس.

وبشأن مناطق السيطرة في سبها قال بركة أن هناك أربعة مناطق تابعة للقيادة العامة للجيش وهي براك الشاطئ بإمرة محمد بن نايل ومنطقة اوباري غات بإمرة اللواء توفيق الشريف ومنطقة مرزق العسكرية بإمرة العميد ابو بكر درمون بالإضافة إلى منطقة سبها العسكرية بإمرة اللواء مبروك الغزوي.

وتابع أما حكومة الوفاق فتتبعها كتائب مسلحة بإمرة محمد بي وحميد العطايبي وعدد من التشكيلات المسلحة التي لم تعلن تبعيتها للجيش.

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