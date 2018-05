سقوط سبها بالكامل

خاص/ المتوسط:

قال رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة، أحمد بركة، إنَّ مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد انسحاب اللواء السادس بقوة السلاح إلى الحي 85 بالمنشية في سبها، وأصبحت تحت سيطرة قبائل التبو الذين خاطبوا مصلحة الآثار لاستلامها وكذلك مطار سبها، إذ جرى مخاطبة مديرية أمن المدينة لترسل عناصر من الشرطة لتتسلمه، مضيفا أن كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) أيضا أصبح تحت سيطرة التبو الذين طالبوا بإخلائه من التمركزات العسكرية لأنه يقع في منطقة سكنية التبو طالبوا باجتماع مع قبائل الجنوب لتقرير مصير سبها بعد السيطرة على مقر اللواء السادس.

وأضاف بركة، أنه جرى فتح الطرق الرئيسية وبدأت الحياة تعود لطبيعتها كما قام التبو بدعوة الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني لإسعاف الجرحى ونقل الجثث.

وأوضح بركة، أن هناك أربعة مناطق تابعة للقيادة العامة للجيش وهي براك الشاطئ بإمرة محمد بن نايل ومنطقة أوباري غات بإمرة اللواء توفيق الشريف ومنطقة مرزق العسكرية بإمرة العميد ابو بكر درمون بالإضافة إلى منطقة سبها العسكرية بإمرة اللواء مبروك الغزوي.

وأشار بركة، إلى أنّ حكومة الوفاق تتبعها كتائب مسلحة بإمرة محمد بي وحميد العطايبي وعدد من التشكيلات المسلحة التي لم تعلن تبعيتها للجيش.

